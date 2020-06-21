全台追日環食，氣象局提醒民眾要注意防曬。(圖/氣象局提供)

全台10縣市看得到「日環食」。（圖／中央氣象局）

百年一遇的日環食今(21)日登場，恰巧適逢24節氣中的夏至，全台有10縣市將可看到有「上帝戒指」之稱的日環食奇景，部份地區則可看到日偏食。氣象局預估，下午2時許由金門「初虧」開啟序幕，最後5時許於台東的日面「復圓」，全程歷時近3小時，此生若錯過，將在195年後才能再現台灣天空，民眾千萬不要錯過此天文盛事。

觀看天狗食日奇觀，今天老天爺賞不賞臉？氣象專家彭啟明說，16:10-16:16的時段，包括金門、澎湖、雲林、嘉義、花東交界，將有機會一睹極為罕見的「日環食」。台灣颱風論壇指出，今天追日環食成功觀測機率很高，建議民眾最好「盡量往海邊跑」！

氣象局天文站說，繼2012年5月21日之後，今下午4時許台灣天空再現日環食現象，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣10個縣市，局部地區可見日偏食。日環食出現的時間，由西而東約為：金門下午4時10分，至台東成功4時16分左右，環食帶中心至邊緣地區各可見約58秒至1秒不等的環食景象。

從氣象局圖表顯示，10縣市最佳觀賞時間各有略微差異。以環食帶區域雲林氣象站為例：

下午2時49分23秒「初虧」，開啟日食序幕，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。

下午4時13分55秒「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見的月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象。

下午4時14分6秒「食甚」，此時環食帶中心線附近地區可見太陽呈現出金戒指的環狀景象。

下午4時14分20秒「環食終」，月面開始從日面移出，環食現象結束。

下午5時25分44秒「復圓」，日面恢復，全程歷時2小時36分20秒。

(中時電子報)