【1】YouBike升級2.0 侯批浪費

台北市YouBike升級成2.0版，但1.0版和2.0版系統卻不相容引發議論，新北市府也研擬不跟進。新北市長侯友宜20日受訪表示，新北市建置Youbike1.0的費用9億元，若升級2.0版又要再花5.7億元，「我們覺得有浪費公帑之嫌！」台北市長柯文哲強調，升級有必要，希望新北參加，捷安特應該跟新北市說明。

【2】台13甲設置區間測速 7月完工

為遏止石虎路殺，降低事故發生率，公路總局與苗栗縣政府分別在台13甲、苗140線設置區間測速，預計7月完工，待通過交通部「區間平均速率執法系統基本功能規範」後啟用，但區間測速與固定式測速桿功能重複，縣警局因此將原台13甲的「桿王」，移至頭屋鄉台13線，預計11月正式執法。

【3】全台最長 雙龍七彩吊橋開幕

全台灣最長、高度最高的南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋，20日盛大開幕，湧入逾3000人體驗吊橋與部落嘉年華，創下疫情解封後，縣內單日觀光人次最多的紀錄。七彩吊橋採預售票制，目前已售出3萬張門票，躍升南投縣目前最熱門景點。

【4】陳時中誇保健巡迴車 媲美診所

桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社共同捐贈口腔保健醫療專車及視力保健巡迴車，分別給嘉義縣政府及天主教聖馬爾定醫院，20日舉辦聯合捐贈記者會時，牙醫師出身的衛福部長陳時中特別二度抵達嘉縣出席見證，並說，感謝社會公益人士奔走，巡迴車的設備媲美診所，讓偏鄉居民得到更好的照顧。

【5】巿長補選 陳其邁岡山掃街

前行政院副院長陳其邁投入高雄巿長補選，20日到岡山區文賢市場掃街，對於監察院副院長人選是否影響選情，他表示，相信總統府會就人選做最符合社會期待的最大考量。曾競選巿議員的孫健萍昨天到高雄巿選委會領表，爭取代表國民黨出征。

(中時電子報)