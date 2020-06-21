宥勝老婆蕾媽幾天前開刀治療「陣發性心室上心搏過速」，手術順利，現依醫生建議好好休養。本刊恰巧在19日捕獲到宥勝及蕾媽夫妻檔，術後的蕾媽看起來精神不錯，跟著宥勝吃麻油雞、喝手搖飲、到東區逛街，復原能力相當驚人。趁著一對兒女蕾蕾、YOLO有長輩照顧，兩人享受單獨的約會時間，甜蜜的互動令人稱羨。

宥勝到麻油雞店打包外帶。（圖／本刊攝影組）

6月19日下午兩點，宥勝跟蕾媽出現在北市八德路一家麻油雞專賣店，兩人點好餐先回車上等，接著宥勝下車拿餐點，兩人後來就在路邊吃起來了。雖然不清楚兩人究竟點了什麼，推測是想為剛動完刀的蕾媽補身體，但手術後似乎不宜立刻進補藥膳，不過從蕾媽接下來的行程，可以看出身體無恙。

蕾媽下車買了兩杯手搖飲。（圖／本刊攝影組）

下午三點鐘，夫妻倆吃飽後，蕾媽下車丟垃圾，再回到車邊問宥勝要喝什麼飲料，蕾媽接著買了兩大杯手搖飲上車，車子一路開進知名飯店地下室。五點三十分，原車駛出，來到宥勝經紀公司外，蕾媽拿著禮物下車，交給一位男同事，又上車離開。

傍晚六點，夫妻倆到東區逛街，宥勝手搭著蕾媽肩膀，湊近看手機內容。（圖／本刊攝影組）

傍晚六點半，在北市東區商圈一處停好車後，宥勝帶著蕾媽逛街，兩人結婚五年，孩子生了兩個，互動卻像小情侶般甜蜜蜜，宥勝時而一手搭著蕾媽肩膀，湊近看手機內容，時而緊緊牽著蕾媽的手，一起漫步小巷。接著兩人一起到帽子店逛逛，宥勝還為蕾媽買了頂新帽子。

蕾媽精神不錯，跟著宥勝整天趴趴造，體力驚人，也無倦容，若不是網狀包包透出幾張疑似醫療收據，絲毫看不出是病人。本刊除了讚嘆兩人的恩愛外，在此也祝福蕾媽身體早日康復。

宥勝緊牽著蕾媽的手。（圖／本刊攝影組）

宥勝為蕾媽挑新帽子。（圖／本刊攝影組）

蕾媽立刻帶上新帽子，跟宥勝繼續逛街。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)