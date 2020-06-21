今天6月21日是節氣中的「夏至」，加上剛好是日食，星座專家蘇飛雅就以「夏至盤（6/21）的祕密」為題，直言兩者聯手下將帶動大環境劇變，就連國師唐綺陽都坦言這篇寫得極好，呼籲所有網友要認真讀。

蘇飛雅表示夏至具有「極陽」特質，加上當天剛好是日食，無疑將帶動大環境劇變，她將此分為內憂和外患兩部分，就台灣內憂部分而言，夏至盤上升在巨蟹，太陽已東升，但上升點來到太陽和逆行水星中點，雖有利主權意識，但是巨蟹水星逆行，又互容位在十二宮的雙子月亮，因此民意風向可能會反覆變化，此外也易有治安、詐騙和走私疑慮，甚至帶有意外、疾病、暴力、死亡等，也強調6、7月仍要小心疫情問題。

外患部分，由於人馬座球形星團/M22星團不但合相夏至盤的下降點，也與火星形成共軸，因此8月底到9月臨近國家恐怕出現軍事演習，至於逆行冥王星在第七宮，也暗示公開夥伴或敵人態度恐轉向，不過即將回歸魔羯座的土星將為經濟發展帶來想像空間，此外更強調從夏至盤的ACG圖來看，亞洲、中東近東歐是重要事件的發生地。

(中時電子報)