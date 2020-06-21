前高雄市長韓國瑜本月初因罷免案下台，再不到2個月的時間將進行補選，而補選人選也成為熱門話題，曾在韓國瑜選舉場多次出現，有「韓粉宋慧喬」之稱的「一柱擎天姊」，近日，在臉書PO文說要選高雄市長，且「政見」只有一個，並在昨天親自到高市選委會完成領表。

過去在臉書自稱「高雄宋慧喬」的黃姓女韓粉「一柱擎天姐」，18日在臉書發文，表態將參選高雄市長補選，並放上自己和韓國瑜的合照，並表示，「政見只有一個」，並解釋「自己將會24小時盯住那些貪污、腐化的政府人，努力查弊案，把不做事的人關到死」。並在隔天在PO文再強調「自己不是炒話題，是非常認真的」。

據《三立新聞》報導，「一柱擎天姐」昨20日「已親自到高雄市選委會完成領表程序，將在未來幾天努力籌備補選保證金」。而據中選會16日公告市長補選候選人登記日期為6月20日至24日，但保證金需要200萬元，對素人參選，並不輕鬆。

「一柱擎天姊」過去曾多次出現在韓國瑜造勢場合，並在韓國瑜總統敗選後，多次開直播痛批綠營網軍，參選市長獲4千多人按讚，1千6百多人分享，臉書目前累積5千多人追蹤。

相關資訊被轉貼至PTT政黑版，網友表示「國民黨有救了」、「推一個，至少敢出來選，沒在機機歪歪找一堆藉口」，但也有網友認為「想知道淺藍怎麼想..」、「覺得高雄真的不同了 也開始讓人慢慢不懂了...」。

PTT網友留言討論。(圖/翻攝PTT)

(中時電子報)