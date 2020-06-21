美國黑人慶祝德州解放奴隸日，但還沒取得真正的自由。（摘自網路）

爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)原本是新冠肺炎受害者，他反對復賽也有道理，但他最近一則慶祝「619解放日」的貼圖又引來爭議。他在IG轉貼一張寫著「自由了，好像(free．ish)」的圖，遭批評是「不知感恩的有錢人」。

1865年6月，美國德州宣布廢除奴隸制(比其他州還晚)，619成為黑人民權的節慶。不過free(自由)後面加了字尾-ish就讓意義差很多，那只是「好像自由了」而不是真正的自由，有些非裔美國人認為他們從來沒完全脫離奴隸生活。

一些球迷嚴詞批評米契爾，即使在美國發了大財還在「說幹話」，如果他覺得美國不夠自由，何不回非洲或巴西尋找他的自由？還有爵士在地球迷嗆聲說不再支持米契爾了。聲援米契爾的球迷則表示所謂的「free-ish」必須是身為非裔美國人才能體會的感受，希望其他種族的人抱持同理心。

美國人並非全數支持BLM(黑人民權)，先前在佛洛伊德(George Floyd)案爆發示威時就引發兩派論戰，米契爾冷眼旁觀表示「我看清很多人的真面目了」，現在他又推文感嘆「為何你們只支持場上的我，而不支持場外的我？」

(中時電子報)