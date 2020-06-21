國民黨籍前台東縣長黃健庭原擬被提名為監察院副院長，朝野反彈聲浪大，連多位綠委也表達反對，黃健庭昨透過臉書表示，正式婉謝總統的提名。對此，自由作家洛杉基認為，黃會變成過街老鼠，除了怪東怪西之外，更該怪自己的判斷力太差，外加耳根太軟。他更表示黃是「聰明反被聰明誤」。

前台東縣長黃健庭傳出接受提名監察院副院長，引發諸多議論。對此，黃健庭昨在臉書表示，正式婉謝總統的提名。他說對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。黃說他在意自己的名聲，遠勝過任何位置。「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統尊重黃前縣長的決定，也感謝黃前縣長當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。

洛杉基則在臉書表示，曾經是國民黨明日之星的黃健庭，如今變成過街老鼠，除了怪東怪西之外，更該怪自己的判斷力太差，外加耳根太軟。他提及，當蔡徵詢是否要當監察院副院長，難道不知道背後的政治權謀？他說黃或許是過度興奮，竟然立刻答應接受，難道不曉得至少得要先假裝一下，要蔡給幾天思考，並向國民黨黨主席徵詢意見後再回覆？「黃黨齡不淺，不會連這個黨規的ABC都不知道吧？」

洛杉基直言，黃現在不但沒當成副院長，才發現上了人家的當，還沾了一身腥，恐怕是得不償失吧？他說黃「聰明反被聰明誤」，令人為他感到惋惜。

(中時電子報)