自稱朱元璋後代的北市前里長朱雪璋，4年前因不滿外號「深海閻王」的柔道高手王毓霖等人在網路上挑釁，設局邀約比武，暗中找人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王的腳筋，最高法院依重傷害罪判刑6年確定，但朱落跑遭通緝。台北地檢署日前也聲請沒收朱80萬元保釋金。

2016年2月16日朱男不滿王毓霖、蔡櫂全先前在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，透過臉書對王毓霖等人下戰帖，並糾眾以佯稱比武方式邀約王在當晚12點前到他開設的正心道場比武，朱比武前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門。

當晚，王毓霖等人抵達，朱雪璋只同意王毓霖、蔡櫂全以及擔任裁判的詹前賢進入，3人跟隨朱男進入地下室的道場後，朱便指示手下將道場大門鎖上，並且呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，接著分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖3人。朱被捕後一度遭收押。

檢方起訴後，台北地院2016年10月才裁定朱交保80萬元。最高法院今年5月20日駁回朱上訴，朱被依重傷害未遂罪判刑6年確定，他的妻子吳佩樺被依傷害罪判刑5月、可易科罰金確定。

5月21日，朱即赴機場試圖出境，檢方簽發拘票指揮警方拘提，結果朱人間蒸發，5月28日對朱發布通緝，時效為40年。另朱妻吳佩樺則在6月19日繳清罰金結案，她對媒體詢問朱行蹤，避口不提。

北檢日前以朱逃匿遭通緝，向台北地院聲請沒收朱當年的交保金80萬元，北院裁准，檢方將把80萬元繳國庫。

(中時 )