在太平洋高壓影響下，今天全台高溫炎熱，午後東北部、各地山區有小範圍短暫雷陣雨。同時今天也是24節的中的夏至，氣象局提醒，今天花蓮縱谷、大台北有37度以上極端高溫出現。周二(6/23)起西南風的水氣略增多，中南部有些不定時降雨，全台留意局部午後雷陣雨。

氣象局一早發佈10縣市高溫警訊，特別是中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市、臺東縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，高溫36度以上。花蓮縱谷、大台北地區因缺乏海風調節，甚至有37度以上極端高溫出現機率。農委會網站指出，諺語「夏至風颱就出世」，表示著颱風季節即將來臨。夏至時，一般狀況梅雨已結束，而颱風的旺季也緊跟著到來。

氣象局說，周二至周五(6/23~26)伴隨著西南風的水氣略增多，中南部地區有些不定時降雨的機率，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全臺各地皆要留意局部午後雷陣雨；氣溫方面，依舊悶熱。

圖為高溫資訊。（氣象局）

中視新聞

(中時電子報)