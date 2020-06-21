一對中年姐妹花走進診間，均未婚，姐妹倆住在一塊，互相有個照應，沒想到，卻雙雙得了胯下癢，兩人大腿內側搔癢不已，醫師進一步詢問，原來兩人衣物經常混在一起洗，又彼此會交換衣物穿，可能其中一人發生黴菌感染，而傳染給另一人，導致兩人都得了股癬。

胯下癢又稱為「繡球風」、「搔檔」，在台灣，因為氣候濕熱，不論男女、都容易有胯下癢的問題，書田診所皮膚科主治醫師鄭惠文表示，因為胯下癢到皮膚科診所求診的病患，每到夏天就爆增2成，若加上害羞而不敢求診的人，估計實際數據應該超出2成，求診者男女性都有，其中以中年男性居多。

1、西裝筆挺的中年男性：中年男性大多為西裝筆挺、久坐辦公室的50～60歲上班族，另外，還有需要穿著光鮮亮麗的西裝、需要在大太陽底下勤跑客戶的業務員，求診時，經常是胯下、陰囊出現紅通通的一片，有的病患可能是股癬，有的可能是濕疹，必須要配合病史的詢問，這些人的體質大部分都比較容易流汗。

2、體型豐腴、上圍傲人的中年女性：女性則是體型比較偏胖，乳房比較豐滿，通常體型肥胖者，也比較容易流汗，像這樣的女性通常不只是胯下會癢，有時連乳房下緣都會有搔癢及紅疹。

3、愛穿緊身衣物的時尚男女：夏天穿又緊又厚牛仔褲的年輕人還是很多，特別是女性，建議可以穿透氣又排汗的裙子。

4、制服族：有些特定族群有制服情結，喜歡看人穿制服，或是本身就很喜歡穿制服多數的學校、機關、團體也規定一定要穿制服。其實，多數制服的材質並不是很理想，衣料不見得會吸汗、排汗，尤其是褲裝，如果材質不是很好，不但容易皮膚過敏，也容易讓汗漬淤積在胯下皮膚表層上，黴菌、濕疹容易上身，胯下癢就伴隨而生了。

5、潔癖族：不見得體型胖，但生性愛乾淨，尤其是在夏天容易流汗，總會感覺身體髒髒黏黏的，一天不洗個2、3次的澡，就覺得不自在。

其實，一天洗多次澡，不一定會愈洗愈癢，就怕每洗一次澡，就使用清潔劑清潔全身，甚至用海綿刷洗全身，特別是感覺上很容易藏汙納垢的皺摺處，比如胯下，皮膚過度清潔，或是清潔劑殘留在皮膚表層，都很容易引發皮癢，造成刺激性皮膚炎；此外，還有人覺得皮膚癢就要洗熱水，反而因為皮膚變乾燥，而加劇搔癢的程度。

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(中時電子報)