全台解封，外食餐飲市場再趨活絡，為在炎夏酷暑中誘發食客吃食慾望，位在台北神旺大飯店四樓，以創意懷石料理聞名的「澄江日本料理」，自即日起推出「職人日料吃到飽」晚間限定活動，不分平假日，成人每位只要780元、外加一成服務費，即可無限點用刺身、握壽司、玉子燒、精選揚物、燒烤、鮭魚三葉芹蒸飯、手打烏龍冷麵等20多道料理。

另外，並有成人限點乙次的精選主菜搭配，包含合鴨醬燒、牛肉陶板燒、和風豚角煮、明太子風味雞翅，以及每份180元的日本A5和牛石燒加價購優惠。

「高不可攀貴桑桑」是日本料理在一般人心四中的印象，主打精緻創意懷石的澄江日本料理餐廳為打破此印象，決定祭出吃到飽活動，讓每位賓客皆能用實惠價格在飯店品嘗高級職人手藝。遵循日本傳統「依時而食」的定律，澄江日本料理的吃到飽菜單亦多選用當令食材烹調。如每年五月底至中秋節前後，正是香魚的季節，簡單將肥美香魚撒上薄鹽，烤至外酥內嫩，不需過多的調味就能讓人食指大動。同樣選用當令食材的前菜則有冰鎮過的季節鮮蔬，口感爽脆，以和風胡麻醬調味增添濃郁風味。而菜單中，包含開胃前菜、季節料理、精選主菜、蒸物、烤物、炸物及麵點主食等類別的餐點都可以無限點用，對於喜愛日本料理的食客來說相當划算。

澄江特別推薦可一次品嘗三款不同風味的鮮切刺身，而巧手捏製的握壽司、酥炸天婦羅也是日本料理人氣常勝軍。主菜「合鴨醬燒」、「牛肉陶板燒」、「豬肉陶板燒」、「和風豚角煮」及「明太子風味雞翅」，則採每款限點一次方式供應。

發源於日本九州長崎縣的「豚角煮」外觀類似東坡肉，差異在於醬油的選擇及醬料下鍋的時機。一般燉肉多將辛香料、醬油與肉一同入鍋紅燒；角煮則是先以黑糖、燒酒及柴魚高湯燜煮帶皮豬五花，料理起鍋前才將醬色較淡，味帶甘甜的白醬油加入滾煮至上色，如此更能襯托出迷人肉香，盛盤時，擠上少量黃芥末增色賦味，使整體香氣更上層樓。

除了菜單上的料理，活動期間餐廳也加碼推出海陸超值加價購優惠。用餐期間，每位成人可以60元（需另加一成服務費）加購鮮煮甜白蝦一份；180元（需另加一成服務費）加購日本A5和牛石燒一次。澄江選用油花分布均勻的鹿兒島和牛，取適當厚度再輕置於熱石，待粉嫩色澤逐漸轉深即可入口，迸發出的鮮甜肉汁與柔嫩質地讓人唇齒留香。

(工商 )