紐約洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）去年季中傳出右前臂屈肌肌肉拉傷，一度以為要動手術，結果他卻在美聯冠軍賽面對休士頓太空人時傷癒復出，但無奈系列賽結束後，希克斯還是必須進行韌帶重建的「湯米約翰」（Tommy John）手術，導致他要休養半年以上。

希克斯去年球季初因為背傷缺陣一個多月，傷癒復出後卻又傳出右前臂屈肌肌肉拉傷，自從8月3日後就掛免戰牌，經過一段時間的休養，他決定在季後賽回歸，無奈導致舊傷復發，去年10月進手術房治療手肘傷勢，預計要休養6至8個月。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，即便當時再出賽可能會讓傷勢變得更嚴重，但希克斯並不後悔當下的決定，他說：「我有一種感覺，我一定要接受手術，所以我並不後悔，我覺得我做的決定是為了團隊，我認為有我站在外野，球隊變得更加厲害。」

經過長時間的復健，希克斯認為自己狀況已經可以比賽了，他說：「我準備好要比賽了，我們的計畫是在7月份看看我的狀況，然後準備好出賽，對我來說，我希望我的臂力能回到之前的狀態。」

希克斯認為，他的臂力目前已恢復近8成，投擲距離最遠可達160英尺，除此之外，他從2個月前就開始做打擊練習，可見傷勢恢復的情形越來越好。

希克斯2018年打出生涯年，隨後洋基就端出一份7年7000萬美元合約續留，豈料他2019年大小傷勢不斷，也讓媒體將他戲稱是第二位艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）。

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(中時電子報)