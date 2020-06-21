印度出動戰機與攻擊直升機巡邏拉達克爭議邊境

在中印邊防部隊爆發流血衝突，北京強調，爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley）位於中方控制區，並調動推土機進入河谷後，印度周六出動了戰機，在相關區域巡航。

據《每日郵報》（Daily Mail）等媒體20日報導，中方動用推土機，似乎是要攔河築壩。

(中時電子報)