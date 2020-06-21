影》陸挖土機進爭議邊界 印度軍機升空戰巡 09:002020/06/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸推土機入加勒萬河谷 印度出動戰機巡邏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度出動戰機與攻擊直升機巡邏拉達克爭議邊境 在中印邊防部隊爆發流血衝突，北京強調，爭議的加勒萬河谷（Galwan Valley）位於中方控制區，並調動推土機進入河谷後，印度周六出動了戰機，在相關區域巡航。 據《每日郵報》（Daily Mail）等媒體20日報導，中方動用推土機，似乎是要攔河築壩。 (中時電子報) #印度 #中國大陸 #邊境 #挖土機 #軍機 #戰巡 #帳篷 #血腥 #流血 #衝突 #狼牙棒 #中印邊境 #加勒萬谷 #拉達克 #巡邏 #喜馬拉雅 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 影》陸挖土機進爭議邊界 印度軍機升空戰巡 - 戰略 用全球鷹對付陸是找死 美要淘汰2／3 - 軍事 CNN︰陸與印度邊境交手 其實未必占得了軍事優勢 - 軍事 陸4艘俄製現代級驅逐艦陸續完成大改造 - 軍事 美媒：青島海上檢閱暴露中共海軍長期弱點 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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