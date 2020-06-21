詹宛儒不僅入圍北影，同時也是今年北影的「非常新人」之一。（盧禕祺攝）

詹宛儒拍《女鬼橋》第一天就演出撞鬼戲。（傳影提供）

24歲新生代演員詹宛儒演出電影《紅衣小女孩2》打開知名度，今年又以《女鬼橋》入圍台北電影獎最佳女配角，被譽為是「國民鬼娃」，150公分、37公斤瘦小身形的詹宛儒坦承說：「我的外型跟身高是不能改變的事情，曾因為這件事很挫折，只因太矮太瘦就被刷掉或換掉。」

詹宛儒粗估她平均10次試鏡就有6次因體型從演員名單上被劃掉，曾好幾次努力投入角色被導演看到，確定要她演出，甚至都已定完裝開始讀劇本，投資方還是一句話就把她換掉，令她印象最深刻的淘汰經驗是在1年前，當時她才剛入圍金鐘獎。

那時她被找去試鏡、讀劇本，但一直都沒和她確認答覆，之後她被安排上表演課，當時她就想著要把準備好的表演秀給導演看，沒想到一進表演教室，現場竟還有另一位要跟她競爭角色的女演員，「他們給另一個人比較多資訊，我感覺得出來，沒選上沒關係，但我要知道自己哪裡不好，委屈的是這並不是良性競爭」，最後果然由對方拿到角色。

「一開始覺得是無奈，對這個行業很失望，出道3年也算是被強迫經歷，現在習慣了，不會像以前這麼痛」，詹宛儒體認到演員需要面對的現實面，開始調整心態，「我都已經知道先天比別人不足，首先就要愛自己，不然就什麼都不用做了。」

「童裝身材」的她拍廣告也發生過趣事，有次造型師為幫她定裝，到服飾店尋找小尺碼衣服，在店裡遇到也在為小尺碼服裝苦惱的同業，當兩人互吐苦水時，才發現他們煩惱的對象竟都是詹宛儒。

這次入圍台北電影獎最佳女配角獎，詹宛儒自認「陪榜」性質居多，只希望有機會穿美美的，走紅毯不要跌倒就好，至於未來的計畫，她說：「我的外表不能改變，但我內在可以精進，6月底忙完就想去打工換宿，看一大堆書，去認識圈外人。」用這樣的方式充實自己，是為了下一次再站上舞台能有更不一樣的表現。

(中時 )