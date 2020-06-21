蔡英文擬提名陳菊接掌監察院長，遭國民黨提出歷史資料指，陳菊擔任高雄市長期間，市府遭監院立案調查58案，其中30案遭糾正、3件確定彈劾。對此，自由作家洛杉基酸說，一張紙寫不下的「功勳」列表，令人嘆為觀止！

國民黨立院黨團調出陳菊擔任市長12年期間，市府遭監院立案調查件數高達58件，平均每年4.8件；其中確定遭糾正的有30件，平均每年2.5件，遭彈劾的有3案，平均每4年就1件。

昨（20）日民進黨發言人顏若芳澄清，這是張冠李戴的低劣謊言，陳菊前秘書長並未被彈劾過，認為國民黨已涉毀謗，應負相關法律責任。

洛杉基今日在臉書轉PO陳菊遭調查案件列表，表示雖綠營已經出面反駁說，「花媽從未被彈劾過，這是惡意栽贓。」究竟真相如何？民眾心中都有一把尺。

不過，一張紙寫不下的「功勳」列表，洛杉基說，在他的記憶中，似乎只有歷經北伐、抗戰、剿共的蔣中正，才有這種「殊榮」。

(中時電子報)