熱火球星吉米巴特勒(Jimmy Butler)擔憂美國黑人的處境，他出生於德州，該州一直撐到1865年6月，南北戰爭結束後1個月才下令解放奴隸。最令巴特勒心驚的是有些白人居然把仇恨觀念灌輸給下一代，讓他們的小孩不懂得尊重其他種族。

巴特勒告訴ESPN說，他16歲時與兄弟上街，一個擦身而過的白人小孩突然回頭對他們說：「嘿，爸爸，那兩個就是你常跟我說的黑鬼耶。」巴特勒狠瞪著小孩父親，他身高200公分，那人只有183，被巴特勒嚇退。

「那孩子看起來只有6歲，什麼都不懂，成年人應該好好教育他，但他們灌輸仇恨給他。」巴特勒說：「這非常傷人，這就是我們生活的世界，現在是該改變的時候了。」

例如NBA已經不再把球隊老闆稱為owner，那包含「擁有」的意思，白人老闆不該「擁有」任何黑人球員。NBA領先其他聯盟，去年開始要求老闆改稱管理者(governor)，雖然辭不達意，至少不會傷害黑人球員的情感。

(中時電子報)