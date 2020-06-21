吳念軒影視雙棲，在新生代演員中成績相當不錯。（粘耿豪攝）

吳念軒在片中有多場情緒爆發的戲，更一度哭到鼻涕牽線。（摘自臉書）

演員吳念軒曾演出電影《紅衣小女孩2》中的「虎爺」，入圍金馬獎最佳新人，隔年又在戲劇《翻牆的記憶》中演出霸凌者「老K」入圍金鐘男配角，今年憑藉電影《菠蘿蜜》中帶著一口馬來西亞腔的在台留學生「一凡」，成功入圍台北電影獎準影帝，演員路看似一帆風順，他卻在25歲這年首次遇瓶頸。

「3年多來一直在影像前表演，是時候要上表演課跟體驗生活了，現在有點進入瓶頸期」，吳念軒坦言20多年的人生經歷與體驗，造就現在模樣，「這樣一路拍下來，演過很多角色性格、同樣事件、同樣感情，讓我感覺是不是都試過了？這畫面已經出現過了？」半年前，他為人生歷練的資料庫不足而感到驚恐。

他說：「還有另外一種感覺，是我完全知道大家要的是什麼，我愈來愈清楚自己在鏡頭前怎麼表現，不是說這樣不對，但我要對得起角色，沒有障礙的話，這戲可能不會好看」。這段期間，他因安逸而害怕表演難以進步，「『這個好難，我不會』這種驚喜的次數已經愈來愈少。」

吳念軒認為想突破瓶頸必須體驗生活、改變生活模式，他現在重新買了一台二手打檔車，回到大學質樸生活，也盡量維持好的生活習慣，不讓家裡亂糟糟、調整睡眠時間。是否想談戀愛？他搖頭：「與其談戀愛不如聽聽自己的聲音，現在的我也不夠成熟，先把重點放在生活周遭。」

聊到《菠蘿蜜》，吳念軒記得一些被剪掉的鏡頭，其中一場是他的殺青戲，拍攝他跟片中母親坐在一起剝菠蘿蜜聊天的畫面，「那場是拍我即將離開馬來西亞去台灣，她卻說得很像只是去畢業旅行，其實道別後，不知道何時才會碰面，當下我的感受很深，已經不分戲裡外。」

對擒影帝有信心？吳念軒大方稱讚另一位入圍者：「范少勳吧，他沒有理由不得。」他看過對方在《下半場》演出，直呼親情戲、文戲武戲都自然，且跟前一部作品《樂獄》有極大反差，「我能入圍就算得獎，已經很滿足，平常心。」

(中時 )