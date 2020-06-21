前高雄市長韓國瑜被罷免，部分高雄市民不捨他下台，發起罷免不適任、沒政績的議員，其中最早開始進行連署的時力市議員黃捷，目前連署份數已逾2萬1千多份，連署站負責人表示，因為罷免理由書為求慎重仍在修撰中，若沒問題的話，預計很可能在下周二前送件。

鳳山罷捷連署站即使是昨天(週六)補班日，也是有民眾上門填寫連署書，而目前第二階段連署書蒐集已經突破2萬份。「罷捷總部」徐姓發言人受訪時表示，目前罷免理由書為求慎重仍在撰寫、修改中，總部最快下周二前就會將連署書、罷免理由書、領銜人清冊一起將連署書送交高雄市選委會、中選會。

相較於之前「罷韓4男子」，領銜人是陳冠榮，外界好奇罷捷的領銜人身份為何？發言人回應，「領銜人是非常、非常單純的一位家庭主婦」。

根據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人。其實罷免黃捷活動早在2月份就已經發起，但4、5月時為了怕激起罷韓更加對立、因此暫停，在6日罷韓通過後，宣布再度重啟，目前總共2萬1千多份，還要再拚40天衝3萬3千份。

(中時電子報)