導演鈕承澤被控性侵劇組工作人員，台北地院依強制性交罪判刑4年後，鈕提上訴，高院認為鈕被判刑4年，因涉重罪而有逃亡之虞，為確保日後訴訟程序，日前裁定限制鈕出境、出海8個月。

起訴指出，鈕承澤執導電影期間認識被害女子，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，待其他人陸續離開，被害人獨自留下，鈕趁機將被害人強壓沙發，指侵得逞。

北院審理期間，鈕曾賠償對方250萬元，欲換取緩刑。北院曾經一度裁定鈕限制出境、出海8個月，鈕以他因本案2年沒有收入，欲出境赴大陸工作，向北院聲請解除境管遭駁，鈕提抗告，仍遭高院駁回而確定。

北院審理後認為，鈕雖認錯，但不認罪，辯稱喜歡對方；鈕與被害人案發前並無情愫，卻仍硬上得逞，還形塑雙方存有男女情愫，傷害被害人身心甚鉅，另暗指被害人主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心，重判4年徒刑。

鈕上訴後，高院認為鈕一審被判刑4年，可見犯罪嫌疑重大，有逃亡之高度可能，認為有限制出境、出海必要，裁定限制出境、出海8月。

(中時 )