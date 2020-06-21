蔡英文總統提名前總統府祕書長陳菊擔任監察院長，引發議論。對此，前國民黨立委孫大千直言，利用監察院長的職位，作為政治酬庸的籌碼，批此舉是為台灣民主政治立下最醜陋的惡例」。

陳菊被提名擔任監察院長，受到許多質疑。北市議員秦慧珠指出，陳菊在高雄市長任內，將高雄氣爆民間捐款40多億挪作他用，高雄市府前幾天才遭監察院糾正，加上慶富案，高雄市府在短短四天簽了17萬履約保證金通過，准許貸款30億，都還在調查，監察院長該是高風亮節、奉公守法，「陳菊足以當全國公務人員的表率、擔任監察院長嗎？」

孫大千也在臉書表示，利用監察院長的職位作為政治酬庸的籌碼，「將為台灣民主政治立下最醜陋的惡例」。他說監察院負責對政府官員的彈劾與糾舉，將不適任的官員儘早從公務體系中淘汰，「為掩護陳菊硬扯人權來作為藉口，這根本是羞辱了台灣人民的智商」。

孫大千也寫下五個如果諷刺，他表示，如果一位在馬路上可以留下5000個天坑的市長，能夠擔任監察院長；如果一位能夠在執政10年後留下一大堆阻塞不通排水箱涵的市長，能夠擔任監察院長；如果一位留下3000億債務的市長，能夠擔任監察院長；如果一位連使用氣爆善款都可以留下這麼多爭議和疑點的市長，能夠擔任監察院長；如果一位在任內可以讓高雄銀行捅出慶富案這麼大的簍子的市長，可以擔任監察院長。「請問一下， 監察院以後要如何對不適任的政府官員提出彈劾與糾舉呢？」

(中時電子報)