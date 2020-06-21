主演《楚留香》迷倒兩岸三地觀眾、被暱稱為「秋官」的港星鄭少秋，修長身材搭配英氣俊秀臉龐，讓他無論演愛情劇還是武俠劇都超合適，是公認的「第一小生」，而出道50年的他，如今都已73歲，近日有民眾捕獲「野生香帥」，整個傻眼，覺得那姿態根本不科學。
近日微博瘋傳「永遠的香帥」鄭少秋的日常照，只見他一身休閒現身，白色的夏季雙排後西裝外套搭配天藍色襯衫，很簡單的穿搭卻清爽得驅除夏季的奧熱，最讓人驚奇的，莫過73歲的他毫無老人的樣子，幾十年來不曾發胖，身材仍然保持得宜，臉蛋雖有皺紋但仍然相當帥氣，被讚嘆宛若吃了長生不老藥。
值得一提的是，熱情的粉絲一見男神鄭少秋，都忍不住逼近並將鏡頭對準了他的臉猛拍，從照片可以看出非常貼近，然鄭少秋絲毫無不悅臉色，盡展風度翩翩的大俠風範，且粉絲拍的照片都沒修圖，可見鄭少秋真的動齡有術，完全不像已經73歲，根本帥一輩子。
(中時電子報)
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