打撈起男性遺體身上的特徵。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

20日下午5時許有膠筏在距鵝鑾鼻外1浬處，發現一具遺體在海面上漂流，向海巡報案。海巡署第八巡防區指揮部派遣海巡艇前往，打撈起一男性遺體，頭顱、雙臂、雙腳掌均不見，穿著的潛水衣左手臂上有EVO字樣、潛水衣衣領有elite標籤字樣，呼籲家屬出面指認。

海巡人員將遺體載運回後壁湖漁港，安置於公務碼頭上，由屏東市立殯儀館委託殯葬業者送至枋寮鄉殯儀館冰存，並由海巡隊報請檢察官相驗。

遺體為一男性，身上穿著黑色防寒衣褲，腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀，頭顱、雙臂、雙腳掌均不見、潛水衣左手臂上有EVO字樣、潛水衣衣領有elite標籤字樣，後續將檢整相關證物及資訊後公告周知，請相關單位或人士前來比對、指認。

海巡署呼籲：夏季來臨，請遊客、民眾從事海域遊憩活動時應注意自身安全及遵守各項法令及規定。另「急難救助、爲民服務」為海巡重要之工作，如有發生急難情事可撥打「118」服務專線。

(中時 )