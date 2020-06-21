前白宮國安顧問波頓即將出版的新書猛爆川普政府內幕，遭華府尋求法院禁止新書出版，不過法官20日以禁止出版「非適當補救措施」為由，拒絕華府的要求。

前白宮國安顧問波頓即將出版的新書猛爆川普政府內幕，遭華府尋求法院禁止新書出版，不過法官昨（20）日以禁止出版「非適當補救措施」為由，拒絕華府的要求。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）在23日即將上架的新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir）中狂爆猛料，不僅披露川普視台灣為「筆尖」的言論，更揭露川普尋求大陸國家主席習近平，協助他連任成功。

川普在新書出版前，就不斷指控內容涉及機密，恐危害美國國家安全，警告要禁止書本上架，不過此舉遭美國法官拒絕。路透社報導，華府聯邦地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）昨日做出裁決，以「儘管波頓的單方面行為已引發嚴重國家安全疑慮，但政府也未證明禁令是適當的補救措施」為由，拒絕川普政府的禁令。

藍柏斯在裁決中表示，儘管波頓拿美國國家安全做賭注，讓美國深陷危害、讓自己承擔民事（甚至是刑事）責任，但他認為政府祭出禁令的措施為時已晚，「因為成千上萬本新書已運送到全球以及各大新聞編輯台」，「傷害已經造成。」

儘管禁令遭拒絕，川普周六出發前往奧克拉荷馬州造勢現場前，仍稱讚法官做出了「偉大的裁決」，認為法官有關機密資訊的說法相當強大，相信不管法官做出什麼決定，波頓必定得付出代價。

波頓未來仍將面臨民事訴訟，美國政府將有權獲取該書出版的所有利潤。

(中時電子報)