Max Rohskoph tells his cornerman to "call it"

UFC格鬥聯盟擂台出現罕見鏡頭，美國拳手Max Rohskopf第二回合打完後拒絕上場，他的教練不接受，拚命催逼他上陣，即使Rohskopf連說好幾次他不能打了。最後是裁判過來幫他喊停比賽，由於場邊沒有觀眾，這荒謬的對話全都被清晰地錄下來。

Rohskopf說：「喊停吧。」教練說：「你能贏的，你是冠軍。」Rohskopf說：「喊停。我撐不下去了。」教練說：「聽我說，你能贏的。」Rohskopf說：「不要。」教練說：「壓迫他，近身扭打。」Rohskopf說：「喊停，快點。」教練說：「你確定要放棄嗎？」Rohskopf說：「對。我不想打了。」教練說：「別這樣，我們做得到。」Rohskopf說：「我沒力了。」

這段對話持續將近1分鐘，Rohskopf幾乎是以求饒的口吻連說10次不想打了，教練仍不罷休，讓觀眾看了都生氣。格鬥記者Ariel Helwani說：「我從沒看過這種事，簡直不可思議。」

UFC不像拳擊那樣有倒地10秒，通常要打到裁判喊停或其中一方放棄，先前就有幾場比賽被批評沒有及時喊停，讓拳手暴露於受重傷的風險。Max Rohskopf是角力高手，他在綜合格鬥以鎖技取得4連勝，這是初次打UFC而且缺乏準備(賽前10天才接獲通知)，因此被對手Austin Hubbard打得很慘。

(中時電子報)