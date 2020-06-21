眼見湖人隊友布雷德利竟跟厄文一起力挺球員不該參加復賽，身為湖人的球員工會代表，丹尼格林決定跳出來苦勸布雷德利別這樣做，「對那些不玩社群媒體的球員，以及社群粉絲較少的球員來說，參加復賽可以讓我們擁有一個更好平台。」

畢竟湖人「小皇帝」詹姆斯是當前最挺NBA復賽的球星之一，沒想到自家人卻先鬧內訌，不僅布雷德利選擇跟厄文站在一起，「魔獸」霍華更發表聲明，強調要先幫助黑人平權，再來考慮籃球，丹尼格林當然必須趕緊出面擔任和事佬。

「布雷德利是那種把內心話大膽說出來的人，但他沒玩社群媒體，所以很多人不知道他的內心感受，他們沒法看到，或聽到布雷德利聲音，」丹尼格林說，「如果布雷德利前往奧蘭多，他將接受採訪，把他的真實想法透過媒體傳播出去。」

丹尼格林更進一步勸說布雷德利，「我們可以利用NBA那麼大的平台，發揮我們的優勢，努力宣揚我們的理念，去利用社群媒體與我們擁有的平台。假如我們復賽，人們就會觀看比賽，且關注我們所有言行，他們就會聽到我們聲音！」

(中時 )