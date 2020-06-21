涉及北市信義區夜店殺警案，扛起紅龍柱重擊員警被稱為「行刑手」的中山聯盟成員苟桓銘，被判刑12年確定，入監服刑，但他因另涉南港摩鐵砍人案、毒品等5案，高院裁定合併執行徒刑18年2月。

檢警調查，苟桓銘混跡竹聯幫天龍堂，但對外自稱是中山聯盟。他曾因與同學互看不順眼，撂人把他打成植物人，作風兇狠。

2014年9月，刑警薛貞國在信義區夜店門口遇害，苟桓銘被控以紅龍柱重擊薛員，被稱是夜店殺警案「行刑手」、「終結者」，落網後一度被收押。

但苟桓銘在交保後不久，就因吸毒太臭被鄰居檢舉，警方在他與女友租屋處，搜出不少毒品，被移送法辦。他還在一審宣判有罪後幾天，就再涉及南港摩鐵砍人案。

去年最高法院判處苟12年徒刑確定，苟入監服刑，檢方以他涉及夜店殺警案、摩鐵砍人案、傷害、毒品6案，聲請定執行刑，高院裁定應執行徒刑18年2月。

(中時 )