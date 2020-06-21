下午4時13分07秒「食甚」，此時環食帶中心線附近地區可見太陽呈現出金戒指的環狀景象。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午4時13分10秒「環食終」，月面開始從日面移出，環食現象結束。(圖擷自氣象局直播畫面)

氣象局與澎湖沙吉貝國小合作日日環食直播。(直播擷自氣象局)

台灣日環食大秀登場，10縣市民眾將有機會見到奇景！氣象局天文站說，今(21)下午2時44分04秒金門最早出現「初虧」，澎湖於下午2時44分04秒出現(直播畫面)開啟日食序幕，逾萬人線上觀看氣象局直播，看到初虧畫面直呼太神奇，其後的上帝金戒指大秀，更令網友感動激喊「不虛此生」。

氣象局說，環食帶將在下午4時許將由西而東掃過台灣天空，金門最早下午約4時10分，台東最晚4時16分左右，環食帶中心至邊緣地區可見約58秒至1秒不等的環食景象。

為迎接此天文奇景，氣象局與澎湖縣白沙鄉吉貝國小合作直播，地點就選在吉貝國小，直播時間從13:30到17:30，歷時4小時。

氣象局表示，10縣市最佳觀賞時間各有略微差異。以環食帶區域金門氣象站為例：

下午2時44分04秒「初虧」，開啟日食序幕，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。

下午4時10分35秒「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見的月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象。

下午4時11分01秒「食甚」，此時環食帶中心線附近地區可見太陽呈現出金戒指的環狀景象。

下午4時11分29秒「環食終」，月面開始從日面移出，環食現象結束。

下午5時24分20秒「復圓」，日面恢復，全程歷時2小時40分15.7秒，環食時間約54秒。

下午4時08分。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午4時04分，快要開始日環食。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時56分，太陽被月面遮掩的面積越來越多。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時52分，太陽被月面遮掩的面積越來越多。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時40分，太陽被月面遮掩的面積越來越多。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時20分「初虧」越來越明顯，太陽的右側逐漸被月面遮掩。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時06分漸漸出現「初虧」，太陽的右側將逐漸被月面遮掩。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午3時01分漸漸出現「初虧」，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。(圖擷自氣象局直播畫面)

下午2時52分漸漸出現「初虧」，開啟日食序幕，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。(圖擷自氣象局直播畫面)

觀賞日環食倒數計時，10縣市民眾將有機會見到奇景！ (圖擷自氣象局直播畫面)

全台瘋追日環食，氣象局提供各地最佳觀賞時間資訊。(圖/氣象局提供)

氣象局提醒民眾，觀賞日食須注意安全。若用相機、望遠鏡未加減光鏡看日環食，眼睛會燒傷，導致視力永久受損。建議民眾比較安全的方式是，用針孔投影觀賞，或用深色隔熱紙多層疊加。

(中時電子報)