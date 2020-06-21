台灣日環食大秀登場，10縣市民眾將有機會見到奇景！氣象局天文站說，今(21)下午2時44分04秒金門最早出現「初虧」，澎湖於下午2時44分04秒出現(直播畫面)開啟日食序幕，逾萬人線上觀看氣象局直播，看到初虧畫面直呼太神奇，其後的上帝金戒指大秀，更令網友感動激喊「不虛此生」。
氣象局說，環食帶將在下午4時許將由西而東掃過台灣天空，金門最早下午約4時10分，台東最晚4時16分左右，環食帶中心至邊緣地區可見約58秒至1秒不等的環食景象。
為迎接此天文奇景，氣象局與澎湖縣白沙鄉吉貝國小合作直播，地點就選在吉貝國小，直播時間從13:30到17:30，歷時4小時。
氣象局表示，10縣市最佳觀賞時間各有略微差異。以環食帶區域金門氣象站為例：
下午2時44分04秒「初虧」，開啟日食序幕，太陽的下右側將逐漸被月面遮掩，出現黑影缺角。
下午4時10分35秒「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見的月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象。
下午4時11分01秒「食甚」，此時環食帶中心線附近地區可見太陽呈現出金戒指的環狀景象。
下午4時11分29秒「環食終」，月面開始從日面移出，環食現象結束。
下午5時24分20秒「復圓」，日面恢復，全程歷時2小時40分15.7秒，環食時間約54秒。
氣象局提醒民眾，觀賞日食須注意安全。若用相機、望遠鏡未加減光鏡看日環食，眼睛會燒傷，導致視力永久受損。建議民眾比較安全的方式是，用針孔投影觀賞，或用深色隔熱紙多層疊加。
(中時電子報)
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