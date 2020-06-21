北京的新冠肺炎疫情升溫，昨日再新增22例。世界衞生組織（WHO）研究證實，北京確診病例出現的新冠病毒基因排列，與歐洲的新冠毒株密切相關。但目前無法證實病毒確切出處以及傳入北京的確切時間。

在19日世衞組織舉行的新冠肺炎例行發布會上，世衞組織表示北京出現的新冠病毒其中3個樣本的基因序列已上傳提供研究，在全球冠狀病毒的進化架構中與基因排序，與北京3個樣本的新冠病毒序列最接近的分別是捷克、台灣、希臘和葡萄牙的新冠病毒序列。因此，從基因序列分析推估，北京近期疫情的新冠病毒序列顯示與歐洲流行的病毒有關。

據大陸國衞健委的消息，本月19日全國確診病例新增27例，包括22例本土病例來自北京及1例來自河北，另外4例是境外輸入病例，「新發地市場」所屬的豐台區佔10宗、大興區8宗、海淀區3宗、通州區1宗。北大國際醫院日前有一名護士確診，院內2000多名醫護進行了核酸檢測，目前均為陰性。

(中時 )