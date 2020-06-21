前台東縣長黃健庭以及前新北市副市長陳伸賢最近因為監察院提名風波，相繼婉拒提名。對此，前新北市長朱立倫今天表示，這整件事情看出來民進黨操作相當粗糙，對於黃跟陳的攻擊，是兩手策略還是對立操作，都值得來觀察。

朱立倫強調，黃健庭是國民重要人才，當台東縣長的時候都有值得肯定的地方，民進黨很多人對他的羞辱，跟社會對他的攻擊，他也應該出來辯駁，在這過後，大家都是肯定黃在縣政上的表現，大家都會跟他保持好的聯繫。

媒體詢問會不會覺得黨內對黃的批評太超過？朱認為，黨中央有黨中央的立場，跟黃保持好的互動比較重要。至於陳伸賢也婉拒提名，朱立倫表示，陳是專業認真的公務員，拿他沒有被懲戒的案子來攻擊他，對他不公平，是二度傷害。

至於有媒體報導國民黨主席江啟臣的改革委員會提出的新兩岸論述把九二共識當過去式，引起前黨主席馬英九、吳敦義不滿，原本23日邀請歷任黨主席到黨秘書長李乾龍家餐敘，結果馬吳都突然不來，媒體問朱是否如此，朱說他不曉得，「這個安排是針對高雄補選的事情，不管有沒有吃飯都會團結支持提名的候選人。」

朱表示，江要做黨的改革很努力，大家可以提供不同意見，凝聚共識，江啟臣也很辛苦，應該給改委會多一點鼓勵。朱也解釋之前他提出的藍營大智庫，他其實去年就希望提出來，裡面不是只有朱立倫一個人的倡議，也希望藍營專業人士為了讓台灣更好都能提出意見。

(中時 )