北京新冠肺炎病例持續，北京市衛健委21日公布新增22宗本地個案，其中3宗疑似病例及3名無症狀感染者。此外，爆發疫情的豐台區，截至19日中午12時，已有超過30萬人進行核酸檢測抽樣。

北京市衛健委21日公布20日0-24時新增確診新冠肺炎22例，引發關注！據《東網》報導，新增22宗本地個案當中，3宗疑似病例及3名無症狀感染者。河北省新增3宗本地個案，其中1人為新發地市場返鄉人士，其餘2人均與北京返鄉人員有密切接觸。

為防堵疫情延燒，北京市政府加緊工作，爆發疫情的豐台區，截至上周五中午12時，已為逾30萬人進行核酸檢測抽樣。位於曾是疫情重災區湖北武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、協和醫院，已派出醫療隊到北京支援，將主要負責核酸檢測工作。

西城區衛健委組織超過1500人的核酸檢測採樣隊伍，並設置34個核酸檢測採樣點。東城區則於玉蜓公園等57個地方設置核酸檢測採樣點，為區內居民進行核酸檢測，累計已有13.2萬餘人接受採樣。

(中時電子報)