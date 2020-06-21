《聯合報》評論前總統府秘書長陳菊不適任監察院長，並舉慶富案、氣爆善款爭議，遭陳菊辦公室喊告。國民黨立委賴士葆今天批評「陳菊官大，氣焰凜人」，難道在台灣批評民進黨的人就沒有言論自由，就要被法律伺候？

賴士葆說，政治人物本是可受公評的，批評陳菊的人卻常被提告，包括網路鄉民在內，難怪綠營的人只會圍剿黃健庭不適任，沒有人敢提高雄氣爆案死了幾十人、傷了幾百人的慘案。

賴士葆指出，該評論提到氣爆案善款不當使用遭監委提糾正、還有她市長任內高雄銀行四天通過慶富獵雷艦17億的履約保證金、還有董事會未決議就提供慶富30億貸款，舉這些數據竟也要被提告，難道在台灣批評民進黨的人就沒有言論自由，就要被法律伺候？

賴士葆諷刺，陳菊官很大，令人畏懼，不能評論，那麼就評論她的官員總可吧？他接著列舉，高雄氣爆案副市長吳宏謀請辭之後，不久再回去當副市長，一路高升行政院政委兼公共工程會主委，再升台港公司董事長，再升交通部長。普悠瑪車禍下台，不久再升中華郵政董事長。當時氣爆案的工務局長楊明州下台，不久升高雄副秘書長、高雄副市長，現在代理高雄市長，「結論是做錯事沒關係，跟對人最重要。」

(中時 )