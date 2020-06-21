中信兄弟、樂天桃猿（Rakuten Monkeys）的龍頭割喉戰今（21）日在洲際球場進行第3戰，中信只領先樂天0.5場勝差。此役黃衫軍果然沒讓德保拉「投一休四」，再度披掛上陣；而是推出土投廖乙忠先發，對戰桃猿隊洋投卡本特。

卡本特本季先發出賽9場，其中與兄弟交手3場，戰績1勝1敗、自責分率1.31，內容頗佳。卡本特首次對戰中信為4月22日，先發6.2局無失分好投。第2度遇上則是5月8日，先發7局、失2分皆為自責分，雖是優質先發卻因未獲火力支援而吞敗。

最近一次對戰為6月14日，即上個周日，該役先發7局失1分，用球數達112球，奪下勝投。卡本特今年僅被擊出過3發全壘打，不過面對猛象打線尚未挨轟，對戰被打擊率2成47相當理想。

至於去年「世界12強賽」國手廖乙忠今年出賽7場，與樂天對戰3場，2先發1後援，自責分率4.02。本季首次出賽4月22日就是對戰猿隊，並且與卡本特同場過招；當時廖乙忠先發7局失2分，無關勝敗。

5月2日再戰樂天，中繼2.1局失1分，被朱育賢轟出一發陽春炮。6月12日是第3次交手，該役先發6.1局失4分，被擊出8支安打，含陳俊秀一支全壘打，並且苦吞敗投。

今天如果中信兄弟贏球，勝差會拉開到1.5場，如果樂天桃猿獲勝，就回到排名首席，領領先中信0.5場。

(中時 )