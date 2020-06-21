夏天消暑就要吃芒果！

最近的天氣實在是熱到一個崩潰，只要一踏出室外，難免天天滿身汗啊！夏天總是讓人心浮氣躁，但也是有美好的事情，就是只有這麼熱的天氣才能吃到黃澄澄的酸甜芒果啊！隨著氣溫直線上升，好吃的芒果冰也開始陸續上架，要熬過盛夏除了必備冷氣之外，還一定要有一碗碗好吃萬分的芒果冰！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查大台北地區十家網友激推的芒果冰店，小編本人寫到一半就不行了，急需立刻來一碗續命啊～

第10名：永美雪花冰

地址：新北市永和區永平路67號

每到夏天店裡會擠滿吃冰的人，永美雪花冰的冰品價位CP值非常好，不需花太多錢也能吃到小確幸！其中，芒果煉乳冰磚和芒果雪花冰是夏季限定也是必點的冰品之一．新鮮芒果的美好滋味讓人一口接一口停不下來。

身為樂華夜市在地老字號冰店，永美雪花冰可是許多人從小吃到大的味道啊！就算永遠大排長龍也一定要在芒果產季來一碗鮮美沁涼的芒果冰～安撫一下熱壞的我自己！

第9名：花藏雪 手作雪氷 甘味处

地址：台北市士林區大北路27號

這麼浪漫的店名，一聽就知道是網友必訪店家！走日式文青風格的店面，讓人眼睛一亮，夏季才會在店裡出沒的芒果雪花冰，當然也是走質感的爽口路線。

和其他家不同的是，滿滿的芒果山上鋪蓋一層濃郁的奶霜，吃起來別有一番特色，還取了「芒果橙霜」這麼網美的名字，少女們還不快前往吃爆～

第8名：Mr.雪腐

總店地址：新北市永和區得和路2號之3

公館店：台北市中正區羅斯福路三段244巷21號

永和四號公園名店MR.雪腐，最有特色的就是各種鮮豔色彩的水果冰磚，不過份細緻的雪綿冰吃起來口感很好，夾在兩藏雪綿冰中間的愛文芒果，量多又實在，重點是CP值一極棒，好吃、好拍又份量足夠，在炎熱的日子裡嗑上一碗，暑氣瞬間一掃而空。

第7名：小時候冰菓室

地址：台北市大安區大安路一段51巷39號

小時候冰菓室的「芒果牛奶冰」端上桌就會讓人發出驚嘆，因為芒果份量多到幾乎看不到冰，每一塊也切得很有份量，口感超足超過癮。

芒果冰搭配的奶酪是滿滿的奶香味，剉冰的部分則是淋上黑糖和煉乳，吃起來不膩，有一種小時候的滋味，原來煉乳是選用超有回憶感的「飛燕煉乳」，難怪別有一番滋味！

第6名：震湶雪花冰

地址：新北市板橋區忠孝路126號

震湶雪花冰主打的是各式水果口味的「小丸子雪花冰」，不是卡通的那個小丸子，而是店家把冰空成一小球一小球的呈上桌，既可愛又好吃，絕對要打卡打爆！

夏天才有得吃的「鮮芒果綿綿雪」也很受歡迎，牛奶雪花冰就是要跟酸甜的新鮮芒果配一起，看看端上桌那料多味美的擺盤，光是用看的體感溫度就先降五度，芒果與牛奶融合再一起的口感，實在是太爽了，新鮮水果冰就是健康又消暑。

第5名：龍都冰菓専業家

地址：台北市萬華區廣州街168號

近百年的老字號龍都冰菓専業家，店裡永遠是滿滿排隊人潮，夏季限定「芒果牛乳冰」是他們家的招牌。

看看這碗精品～雖然是刨冰，但刨得超綿密，一口下去透心涼，刨冰配芒果爽口不甜膩，尤其切丁芒果給得超大方，一口吃下去又爽又痛快，再熱的天氣都不怕。

第4名：春美冰菓室

地址：台北市松山區敦化北路120巷54號

他們家有許多鎮店招牌，除了「芋頭牛奶冰」、「珍珠牛奶冰」和「杏仁豆腐」在網路打響名號，還有夏季限定的「芒果雪花冰」與「芒果刨冰」。

老闆用鮮乳坊鮮奶製成的雪花冰，鋪上當季的新鮮芒果和自製新鮮芒果醬，最後撒上玉米榖片增添口感，吃得到奶香和芒果香，酸酸甜甜的芒果醬汁也是讓人驚艷。

第3名：思慕昔

本館地址：台北市大安區永康街15號

還有麗水街二館、台北101購物中心的101門市、基河路士林店

外國觀光客鐵定慕名而來的思慕昔，是台北永康街超有名的芒果冰店～

霸氣切塊的愛文芒果磚鋪在雪花冰上，最上面頂著一份冰淇淋雪酪再淋點牛奶，濃郁的芒果味和綿密奶味華入口中，難怪獲選為CNN推薦來台必吃的芒果雪花冰！

第2名：雪花堂-韓國新概念雪花冰

地址：新北市三重區大智街49之1號

看到韓國兩個字，網友就知道絕對不簡單～這家走的是讓女孩從進店到上桌，都會尖叫個不停的網美超好拍風格！姊妹們拍起來啦！獨家的水晶球造型雪花冰，超可愛又超吸睛。

季節限定的「雪花堂芒果雪冰」口味更是一極棒， 以牛奶雪花冰做基底，淋上酸甜濃郁的芒果醬，鋪滿香甜的當季愛文芒果和一球冰淇淋，最後自選一種配料，好拍又好吃，超級有特色。

第1名：ICE MONSTER

創始店地址：台北市大安區信義路二段204號

微風松高店：台北市信義區松高路16號（微風松高1F）

當年的「永康冰館」芒果冰創始店就是它，主打「沒吃過ICE MONSTER，真的不要說吃過芒果冰」的美譽，一到夏天店裡總是人山人海，是許多人夏季首選必吃的冰品之一。

有些人以為它是國外的店，其實ICE MONSTER發源台灣，曾獲CNN全球十大甜點，最受網友推薦的是他們家的「原創新鮮芒果冰」還有「新鮮芒果棉花甜」，吃過就回不去了～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大台北芒果冰』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)