香港近日有多個團體號召罷工行動已訴求反對國安法，包括新公務員工會在內的30個工會「二百萬三罷工會聯合陣線」以及「中學生行動籌備平台」，昨日針對反對「港區國安法」立法發起「罷工罷課公投」，由於票數不達門檻，因此未能展開罷工和罷課。香港政務司司長張建宗今早撰文，對罷工公投表達嚴厲譴責。

張建宗在網誌中表示，港府不斷強調，罷工公投並沒有憲制基礎或法律效力，但昨日這些組織仍然執意繼續舉行所謂「罷工罷課公投」。

他批評罷工組織為了奪得政治利益，公然反對國安立法，窮盡各種手段，甚至把公務員和中學生都牽連進去，更有區議員將議員辦事處作為公投投票站。這些企圖利用市民、學生和公帑達到政治目的的伎倆，港府對此予以嚴厲譴責，更不會視若無睹。

中學生行動籌備平台代表鄭家朗今天凌晨公布罷工投票結果，共計有10101名中學生參與投票，但實體票低於5000票的門檻，因此無法啟動罷課。至於30個工會的公投有8943人投票，未達6萬人的門檻，因此亦無法發動罷工；投票結果顯示，有98％反對國安法在港實施，95％同意罷工。

(中時 )