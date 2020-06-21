新冠肺炎疫苗生產的應急標準出台，大陸5個獲批開展臨床試驗的疫苗中，有3個已完成二期臨床試驗，意味若出現特別重大的公共衞生事件，可緊急使用疫苗。聯防聯控機制疫苗研發專職專家組副組長、中國工程院院士王軍志近日指，二期臨床結果初步顯示疫苗安全有效，為三期的臨床試驗打下良好基礎。

據報導，王軍志上周六（20日）接受陸媒訪問表示，一期臨床主要是安全性的指標觀察；二期臨床是免疫原性和安全性指標的觀察；三期臨床主要是在流行的人群、區域中觀察保護率，觀察疫苗是否能夠防止人類感染病毒。完成三期臨床，是中國在疫苗最終研發成功最關鍵的要素。

他指出，由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所，開發的新冠病毒滅活疫苗的二期臨床試驗結果顯示，按照兩針間隔28天程序植入兩劑後，中和抗體陽轉率達100％。經統計分析，上述結果均在安全性指標等達到預期目標。

對於有報道指新冠病毒毒株在各國都有所不同，疫苗是否在全球都有效，王軍志則指，目前尚無報道稱不同來源的新冠病毒與疫苗產生抗體反應的差異，疫苗針對全世界不同來源病毒的有效性，仍需在臨床試驗中進一步研究。

(中時 )