PTT截圖2 (翻攝自PTT)

民進黨立委蔡易餘 (中時資料照)

第10屆立委任期自2月1日起，至今已過142天。PTT鄉民也針對「華航更名」、「居住正義」等近期時事，大酸執政黨言行不一。並表示這幾個月看下來，民進黨根本就是髮夾彎黨。而執政黨立委提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一」文字卻又撤案，根本是「台獨最黑暗的一天」。

PTT網友針對本會期各項時事5大嘲諷語錄如下：

1.「下禮拜五華航正名」

民進黨、民眾黨、時力、基進黨於4月時，分別提案更改華航「China Airlines」英文名稱。而立院原擬於4月17日(週五)處理，民進黨當日卻又拉下協商，並表示下周五再處理，但時至今日，仍未處理。網友狂酸「下禮拜五啦」、「下一個週五阿，急啥」、「Fridays啦」。

2.「時空背景不同的釣魚台」

近日釣魚台主權問題再度引起討論，剛卸下行政院副院長職務的陳其邁，過去擔任立委時曾說：「馬政府要維護主權，應去釣魚台辦釣魚比賽。」此番言論遭國民黨立委蔣萬安翻出並要求兌現當年主張。

陳其邁回應「現在不太喜歡說過去發生什麼事。」並表示那是當立委時的發言。而後遭網友酸「民進黨的時空背景不同之術又來了」、「又沒白紙黑字是嗎」、「雙標仔又來了」。

3.「選前居住正義 選後自己努力」

內政部次長花敬群於5月時發文表示，囤房稅是無效且無理的建議。但被爆出，花敬群過去擔任學者時期主張提高房地持有稅。網友嘲諷「當了官就換了說法」、「選前居住正義，選後影響經濟，橫批『台灣價值』」。

4.「『減班休息』能得諾貝爾文學獎」

勞動部於今年3月拍板定案，將「無薪假」改稱「減班休息」。網友酸「國民黨說無薪假可以得諾貝爾獎，看來民進黨可以拿諾貝爾文學獎」、「『走私』說成『超買』，『無薪假』變成『減班休息』」。

5. 「台獨最黑暗的一天」

民進黨立委蔡易餘在5月時提案修法刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一」相關文字，但在一周內又撤案，並表示「現在刪『國家統一』太危險」。網友回應「民進黨在野時狂提，都不危險？」、「選前亡國感，選後台海局勢失穩」、「小丑蔡易餘、黑暗騎士柯建銘」。

(中時 )