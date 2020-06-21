十三屆全國人大常委會第六十三次委員長會議昨日下午在北京人民大會堂舉行，由栗戰書委員長主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第二十次會議於6月28至30日在北京舉行。執得注意的是，會議中未提及是否再次審議港區「國安法」。

委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第二十次會議審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議刑法修正案（十一）草案的議案、關於提請審議行政處罰法修訂草案的議案、關於提請審議數據安全法草案的議案等。

全國人大常委會一連召開3天的會議，期間初審《港區國安法草案》。全國人大常委會法制工作委員會對《草案》的說明出爐，中央將會在香港設立維護國家安全公署，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，屬中央全面管治權的重要體現；另外指定香港特區需設立維護國家安全委員會，由香港特首擔任主席，並由中央指派安全事務顧問加入，警隊和律政司分別設專責部門負責執法。

(中時 )