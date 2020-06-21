唐獎教育基金會今天公布2020年法治獎得主，由設立於孟加拉的「孟加拉環境法律人協會」 、設立於哥倫比亞的「實現正義：法律、正義暨社會中心」以及設立於黎巴嫩的「法律實踐進程組織」等三個非政府組織共同獲得。

今年法治獎召集人、台大法學院特聘教授葉俊榮表示，獲獎的三個組織，都身處法治遭遇嚴重挑戰的環境，但他們堅持不懈，面對困難也不退縮，立下典範。

孟加拉環境法律人協會由 Mohiuddin Farooque 博士於1992年創立，致力於提倡環境正義與法治，是孟加拉最有影響力的環境團體，目前在6個城市有設點，並積極參與全球環境正義的維護。

自1994年孟加拉國內第一個成功的公益訴訟，孟加拉環境法律人協會已成功提出超過300個環境公益訴訟與多項立法提議。協會所處理過的議題涵蓋了河流污染、工業污染、非法開發、勞工權益、非法採礦、塑膠使用、濕地保護與船舶拆解等面向。

另一個共同獲獎組織「實現正義： 法律、正義暨社會中心」創立於2005年，是設在哥倫比亞的學術研究及社會議題倡議組織，經由持續發起行動、出版文宣及提起訴訟的形式，作出莫大貢獻。

實現正義： 法律、正義暨社會中心採取獨特的「兩棲」作業模式，將紮實的學術研究與充滿動能的社會運動有效地相結合來處理人權議題。事實上，該組織成員多為人權、憲法及轉型正義的頂尖學者。這些學者們也有相當多的論著產出，並且都在國內外的知名大學內任教。

法律實踐進程組織也共同獲獎，它自2009年創立，致力透過結合多重專業領域的方式，成功強化了黎巴嫩國內的司法獨立及法治。法律實踐進程組織針對弱勢族群，樹立多項關鍵的權利保障及賦予權利的關鍵判決，保護包括針對移工、難民、女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT）、被強迫失蹤受害者之家屬等群體。

(中時 )