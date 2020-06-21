前高雄市長韓國瑜遭罷免，使許多支持者在多處發起罷免民代的活動，桃園市議員王浩宇成為韓粉們的第一批目標之一。對此，王浩宇在臉書表示，一開始整個狀況感覺不利，懷疑自己是否真的有做那麼差、是不是真的死定了？未料，到嘉義玩時，走在路上聽到最多的兩個字竟然是「加油」。對此，網友諷刺表示「你真的自我感覺良好」。

民進黨桃園市議員王浩宇近日面臨罷免危機，罷免民眾在臉書上成立「罷免王浩宇」粉專，至今已有超過五萬人按讚。

王浩宇稍早在臉書撰寫「這幾天，有點像洗三溫暖」一文。他指出，一開始整個狀況感覺不利，連平常一起上電視的名嘴都落井下石，說大家都討厭王浩宇，讓他瞬間懷疑自己，真的有做那麼差嗎？是不是真的死定了？「但冷靜下來觀察，現實中狀況其實還好」。

王浩宇表示，不只是中壢許多深藍里長私下表態，說很感謝他過去五年的幫忙，不會參與，甚至幫他安撫深藍里民。到嘉義玩時，走在路上，聽到最多的兩個字竟然是：加油。鄉間賣菜的阿嬤、路邊賣飲料的阿姨，大家都認識他。連過個馬路，機車上等紅燈的阿伯也為他加油，然後就是一直拍照、簽名，感覺很不真實。

他說，一年多來他就是韓黑、從頭到尾都沒變過，當人民用選票否定韓國瑜，韓粉卻用惡意的抹黑攻擊來報復。「我想，已經開始產生反效果了」。

對此，網友諷刺表示「你真的自我感覺良好」、「加油感覺是在說你做的太差，還有更多努力的空間」、「蠻好的，很會心理調適，這是你的強項」。不過也有網友表示「你太受歡迎了，才會有人蹭你、發起罷免，增加聲量、曝光度」、「支持你的人比你想像的還要多」。

(中時電子報)