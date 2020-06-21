年紀大了難免生病，如果不幸癱瘓還需要旁人幫助打理生活；許多人養孩子一輩子，抱有「養兒防老」的觀念，沒想到孩子卻對垂垂老矣的親生父親動粗！大陸安徽省前日有一名男子對躺在床上的老父下狠手，以拖鞋用力狂打骨瘦如柴的老人，畫面被拍下PO網流傳，令人看了不忍目睹。

（圖／封面視頻）

據《新浪網》報導，這起令人法指的惡行發生在安徽省阜陽市臨泉縣醫養院，前（19日）有一名工作人員爆料，表示影片中的老人在院內復健，但他40歲的兒子卻不停用拖鞋猛力搧躺在床上的老父。病房內其他人看不下去出聲勸阻：「你幹啥？我報警了！」沒想到他竟回：「你報啊，快點啊！」還罵老父只是在裝（演）而已。

（圖／青蕉拍客）

院方表示男子出手原因是因為「父親不願翻身」，兒子因為已經照顧老父一周，才會因為不耐煩而對父親下狠手；至於挨揍的老父已經出院了。臨泉縣公安局表示已介入調查此事，將於近日宣布調查和處理結果。

（圖／瀟湘晨報）

這間醫養院如同台灣的療養院及安養院，是當地第一間公立醫養結合的院所，提供醫療、養老、康復、護理的服務，沒想到院方卻縱容兒子打爸爸，讓網友看了也相當憤怒，而院方不願對此表達意見，僅表示事發當時有護士主動介入、阻止男子惡行，但影片中卻未見護士勸阻畫面。

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(中時電子報)