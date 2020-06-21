北部一名女子控訴被友人性侵，想不到真相大逆轉，女子3年前與彭姓男友人到KTV唱歌，女子表示被男友人下藥迷昏，之後帶到汽車旅館性侵，會發現是因為男友撥打視訊電話給她，「透過鏡頭發現自己上半身裸露」，法官曝真相後發現男友超綠！

女子控訴與彭男2017年10月17日，當天下午到KTV唱歌，期間喝到混有安眠藥的啤酒，沒多久就不省人事，下次醒來時人已經在汽車旅館，剛好男友打視訊電話來，發現她沒穿衣服、且人在汽車旅館，才驚覺被性侵，事後到醫院檢查，體內驗出有FM2、陰道內亦有彭男DNA，隨即到警局報案。

但彭男在法庭上表示，自己會隨身攜帶安眠藥，唱歌時女子看到後主動詢問，接著自行拿走服用，女子唱完歌說心情不好，邀彭男到汽車旅館陪她，開房間後同意與彭男發生關係，進行到一半時發現女子生理期，便要求停止；彭男說女子沒有昏迷，兩人在房間聊天時，女子男友打電話來，發現人在汽車旅館後暴怒，於是女子前往閨密家討論如何蒙騙男友。

法官審理發現，女子和男友講電話時，騙對方與閨密在一起，男友不信要求開視訊，結果發現枕頭上汽旅標誌，因此暴怒掛電話，女子馬上要求彭男載她到閨密家，商討如何隱瞞男友；此外，女子離開KTV時行為正常，並沒有意識不清、四肢無力，最後判處彭男無罪，全案仍可上訴。

(中時電子報)