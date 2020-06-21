中壢騎士遭風箏線割喉慘摔 家屬PO文呼籲當心 10:522020/06/21 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士行經中壢區龍岡路遭風箏線割喉慘摔。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機車騎士行經中壢區龍岡路遭風箏線割喉慘摔。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區龍岡大操場，20日發生風箏線割喉騎士的意外，有民眾在網路上po文指出，父親騎機車行經龍岡路，卻被丟棄的風箏線纏住，後來慘摔倒地，脖子上更留下怵目驚心的血痕，所幸後方無車輛追撞，沒有造成生命危險，並呼籲所有民眾別隨意丟棄風箏造成意外。 中壢警方表示，當時張姓男機車騎士行經龍岡路三段460巷口時，遭棄置風箏線纏住脖子摔倒，目前警方正擴大追查風箏線來源，呼籲民眾風箏墜落後屬廢棄物，應善盡責任清除處理，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者可能擔負過失致傷等刑事責任。 (中時 ) #風箏 #騎士 #呼籲 #民眾 #意外 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 有冤情？21歲補充兵暴斃 父對屍體說話 肩胛突冒1滴血 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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