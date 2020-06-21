機車騎士行經中壢區龍岡路遭風箏線割喉慘摔。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區龍岡大操場，20日發生風箏線割喉騎士的意外，有民眾在網路上po文指出，父親騎機車行經龍岡路，卻被丟棄的風箏線纏住，後來慘摔倒地，脖子上更留下怵目驚心的血痕，所幸後方無車輛追撞，沒有造成生命危險，並呼籲所有民眾別隨意丟棄風箏造成意外。

中壢警方表示，當時張姓男機車騎士行經龍岡路三段460巷口時，遭棄置風箏線纏住脖子摔倒，目前警方正擴大追查風箏線來源，呼籲民眾風箏墜落後屬廢棄物，應善盡責任清除處理，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者可能擔負過失致傷等刑事責任。

(中時 )