彰化永靖鄉素有中草藥故鄉美譽，當地建廟200多年的永安宮更因香火鼎盛、大甲媽遶境必經，被稱永靖鄉廟王。為讓外界了解永靖中草藥產業，並在端午節為村民祈福，頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會與永安宮在今日(20日)舉辦慶端午保安康活動，現場也恭迎罕見的華陀神尊與眾村長為鄉民祈福，有村長新奇的說：「活到60多歲第一次看到祈福活動有華陀神尊。」

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡發送中草藥香包給村民/頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，永靖鄉苗木多，中草藥產業也多，創辦人魏應充為回饋故鄉，多年來投入許多資源進行社區深耕，近年更以永靖共好為理念，希望結合地方熱心人士，共同發展永靖產業、帶動地方繁榮，基金會也因此聯合永靖鄉共好協會與永安宮，首次舉辦慶端午保安康的活動。這也是永靖鄉繼去年謝平安慶典以來，最大的地方盛事。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡及永靖鄉共好協會理事長陳雍讓發送中草藥香包及平/頂新和德文教基金會提供

為參與地方盛事，永靖鄉24村今天幾乎都有村長或社區理事長到場，永安宮特別將主祀的三山國王、華陀及俗稱文昌帝君的韓文公等五神尊恭迎到宮外，供眾人祭拜祈福。彰化縣副縣長洪榮章及永靖鄉鄉長詹木根率24村村長共同祭拜神明，隨後帶領眾人將特製中草藥香包與平安符等祈福物品過香，並在會後由基金會與永安宮人員發送給永靖鄉民傳達祝福。

彰化縣副縣長洪榮章表示，新冠肺炎疫情雖已趨緩，民眾仍須注重個人身體健康，今天活動當中最特別是醫術精湛的華陀神尊，鼓勵民眾可以到永安宮祈福保佑身體健康！

永安宮主委胡順銎說，永安宮建廟200多年，因香火鼎盛，已成大甲媽遶境百年路線上的來回必經據點，本月12日及18日大甲媽聖駕才剛來過，現在又正好辦端午祭典活動，相當熱鬧，希望神尊庇佑考生順利、民眾身體健康。

永靖鄉鄉長詹木根提到，感謝頂新和德文教基金會和跨村里、跨社區服務的永靖鄉共好協會，共同經營永靖鄉，以期達到「過去好，未來要更好」的榮景。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，協會去年十月成立，成員多是村長、社區理事長或地方熱心人士，在這場祈福活動前，協會與頂新和德文教基金會已先於本月9日在永靖國中合作舉辦中草藥特色產業傳承活動，今天的祈福活動現場也有發送中草藥香包，除了祈福，也希望能增加永靖的中草藥產業能見度。

永西村村長胡耿銘說，今天這場活動真的很特別，活了60多歲第一次看到祈福活動有華陀神尊。

(中時電子報)