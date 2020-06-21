彰化永靖鄉素有中草藥故鄉美譽，當地建廟200多年的永安宮更因香火鼎盛、大甲媽遶境必經，被稱永靖鄉廟王。為讓外界了解永靖中草藥產業，並在端午節為村民祈福，頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會與永安宮在今日(20日)舉辦慶端午保安康活動，現場也恭迎罕見的華陀神尊與眾村長為鄉民祈福，有村長新奇的說：「活到60多歲第一次看到祈福活動有華陀神尊。」
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，永靖鄉苗木多，中草藥產業也多，創辦人魏應充為回饋故鄉，多年來投入許多資源進行社區深耕，近年更以永靖共好為理念，希望結合地方熱心人士，共同發展永靖產業、帶動地方繁榮，基金會也因此聯合永靖鄉共好協會與永安宮，首次舉辦慶端午保安康的活動。這也是永靖鄉繼去年謝平安慶典以來，最大的地方盛事。
為參與地方盛事，永靖鄉24村今天幾乎都有村長或社區理事長到場，永安宮特別將主祀的三山國王、華陀及俗稱文昌帝君的韓文公等五神尊恭迎到宮外，供眾人祭拜祈福。彰化縣副縣長洪榮章及永靖鄉鄉長詹木根率24村村長共同祭拜神明，隨後帶領眾人將特製中草藥香包與平安符等祈福物品過香，並在會後由基金會與永安宮人員發送給永靖鄉民傳達祝福。
彰化縣副縣長洪榮章表示，新冠肺炎疫情雖已趨緩，民眾仍須注重個人身體健康，今天活動當中最特別是醫術精湛的華陀神尊，鼓勵民眾可以到永安宮祈福保佑身體健康！
永安宮主委胡順銎說，永安宮建廟200多年，因香火鼎盛，已成大甲媽遶境百年路線上的來回必經據點，本月12日及18日大甲媽聖駕才剛來過，現在又正好辦端午祭典活動，相當熱鬧，希望神尊庇佑考生順利、民眾身體健康。
永靖鄉鄉長詹木根提到，感謝頂新和德文教基金會和跨村里、跨社區服務的永靖鄉共好協會，共同經營永靖鄉，以期達到「過去好，未來要更好」的榮景。
永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，協會去年十月成立，成員多是村長、社區理事長或地方熱心人士，在這場祈福活動前，協會與頂新和德文教基金會已先於本月9日在永靖國中合作舉辦中草藥特色產業傳承活動，今天的祈福活動現場也有發送中草藥香包，除了祈福，也希望能增加永靖的中草藥產業能見度。
永西村村長胡耿銘說，今天這場活動真的很特別，活了60多歲第一次看到祈福活動有華陀神尊。
(中時電子報)
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