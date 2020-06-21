張姓阿婆的鄰居緊急向警察求援，協助將削到手的阿婆送到醫院治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區一名63歲的張姓婦女正在削甘蔗，不料，一時不慎削到手，馬上血流如注，正在搬運西瓜的鄰居，原本要自行載送張婦就醫，考量將近中午，路上車水馬龍，怕會塞車而延誤就醫，正好遇到正在處理車禍的熱心員警協助，馬上開道5分鐘就送到醫院救治，及時化解危機。

「警察先生，我鄰居阿婆不小心削到手，血流不止，拜託幫忙送醫！」台中市警局第六分局西屯派出所員警，日前正在西屯區中康街與中清路口處理車禍時，剛當完成駕駛人酒測時，1名滿身大汗的男子慌張跑到員警面前，表示其鄰居張姓阿婆削東西時，不慎削到手而血流不止，希望警方能幫忙開道將阿婆送醫包紮。

西屯派出所警員羅明佑、葉奕承獲悉，立即機警判斷，考量正值中午時分，交通尖峰時段車潮擁擠，隨即將車禍事故由交通分隊同事接手處理，立即駕駛警用巡邏車，在男子的車輛前方鳴笛警示開道，爭取送醫的時間。

在警方協助之下僅用短短5分鐘，就將阿婆安全送達國軍台中總醫院中清院區急診室，所幸在包紮後沒有大礙，阿婆也頻頻向警方及鄰居致謝，稱讚警察是人民保母。

(中時 )