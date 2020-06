2020年唐獎法治獎今(21)日揭曉,頒給孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩等三個非政府組織,表彰他們致力公眾教育及公共倡議,有效推動法治進程,改善法治機制,擅於取法堅實的學理研究,靈活運用富有創意的司法策略,在法治基礎遭受嚴峻挑戰的環境,為爭取個人、社會與環境正義,堅持不懈,立下典範。這是唐?自2012年成立以來首度頒獎給組織。

獲獎的三個非政府組織分別是:設立於孟加拉的孟加拉環境法律人協會(Bangladesh Environmental Lawyers Association)、設立於哥倫比亞的實現正義:法律、正義暨社會中心(Dejusticia: The Center for Law, Justice and Society)、設立於黎巴嫩的法律實踐進程組織(The Legal Agenda)。

獲獎單位有四個共同特色,首先,身處環境的法治基礎遭遇嚴重挑戰;其次是致力提升、改善並健全法治機制,三是皆以堅實的學理基礎,透過向法院提起策略性訴訟,推動公部門實現法律保障之目的;四是致力於公眾教育及公眾倡議,提倡人人都能為法治理念的實踐作出貢獻。

孟加拉環境法律人協會創立於1992年,面對國內嚴重環境污染與貪腐不法,多數民眾不相信法律的情況下,透過公益訴訟、立法倡議、研究出版與公眾意識培養等方法,致力提倡「環境正義與法治」。從1994年起打贏第一場公益訴訟起,至今已成功提出超過300個環境公益訴訟與多項立法提議,2017年針對首都卡達運河淤積導致洪水氾濫問題,提起公益訴訟,孟加拉最高法院最後判決,政府有義務提出運河整治計畫,並說明為何過去未依法整治運河,成該國經典案例。

法律、正義暨社會中心創立於2005年,是設在哥倫比亞的學術研究及社會議題倡議組織,成員多為人權、憲法及轉型正義的頂尖學者及法律實務工作者。經由持續發起行動、出版文宣及提起訴訟的形式,對人權議題作出貢獻。著名案例是,該組織擔任哥倫比亞國內25位年輕人的訴訟代理,狀告哥倫比亞政府,主張亞馬遜雨林的持續開發及砍伐已危及其憲法上之基本權利。該組織透過訴訟,以此揭示國內林木流失而加劇全球氣候變遷之影響,並與人民生命及健康權利連結,最終獲得勝訴,為拉丁美洲首例。

法律實踐進程組織成立於2009年,在難民湧入、政府貪腐,以及社會瀰漫不相信司法的情形下,致力結合多重專業領域,改善及強化黎巴嫩國內的司法獨立及法治。該組織也針對弱勢族群,樹立多項權利保障的關鍵判決,相關保障包括移工、難民、LGBT社群、被強迫失蹤受害者的家屬等。為普及法律知識,確保訴訟中當事人的武器平等,該組織也發展辯護範例模式,為弱勢族群的辯護技巧提供指引。不僅為黎巴嫩國內相關倡議之先驅,也拓展其理念至阿拉伯世界其他國家,並已在突尼西亞成立分支辦公室。

(工商 )