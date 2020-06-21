2020年唐獎法治獎今（21）日揭曉，頒給孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩等三個非政府組織，表彰他們致力公眾教育及公共倡議，有效推動法治進程，改善法治機制，擅於取法堅實的學理研究，靈活運用富有創意的司法策略，在法治基礎遭受嚴峻挑戰的環境，為爭取個人、社會與環境正義，堅持不懈，立下典範。這是唐?自2012年成立以來首度頒獎給組織。

獲獎的三個非政府組織分別是：設立於孟加拉的孟加拉環境法律人協會（Bangladesh Environmental Lawyers Association）、設立於哥倫比亞的實現正義：法律、正義暨社會中心（Dejusticia: The Center for Law, Justice and Society）、設立於黎巴嫩的法律實踐進程組織（The Legal Agenda）。

獲獎單位有四個共同特色，首先，身處環境的法治基礎遭遇嚴重挑戰；其次是致力提升、改善並健全法治機制，三是皆以堅實的學理基礎，透過向法院提起策略性訴訟，推動公部門實現法律保障之目的；四是致力於公眾教育及公眾倡議，提倡人人都能為法治理念的實踐作出貢獻。

孟加拉環境法律人協會創立於1992年，面對國內嚴重環境污染與貪腐不法，多數民眾不相信法律的情況下，透過公益訴訟、立法倡議、研究出版與公眾意識培養等方法，致力提倡「環境正義與法治」。從1994年起打贏第一場公益訴訟起，至今已成功提出超過300個環境公益訴訟與多項立法提議，2017年針對首都卡達運河淤積導致洪水氾濫問題，提起公益訴訟，孟加拉最高法院最後判決，政府有義務提出運河整治計畫，並說明為何過去未依法整治運河，成該國經典案例。

法律、正義暨社會中心創立於2005年，是設在哥倫比亞的學術研究及社會議題倡議組織，成員多為人權、憲法及轉型正義的頂尖學者及法律實務工作者。經由持續發起行動、出版文宣及提起訴訟的形式，對人權議題作出貢獻。著名案例是，該組織擔任哥倫比亞國內25位年輕人的訴訟代理，狀告哥倫比亞政府，主張亞馬遜雨林的持續開發及砍伐已危及其憲法上之基本權利。該組織透過訴訟，以此揭示國內林木流失而加劇全球氣候變遷之影響，並與人民生命及健康權利連結，最終獲得勝訴，為拉丁美洲首例。

法律實踐進程組織成立於2009年，在難民湧入、政府貪腐，以及社會瀰漫不相信司法的情形下，致力結合多重專業領域，改善及強化黎巴嫩國內的司法獨立及法治。該組織也針對弱勢族群，樹立多項權利保障的關鍵判決，相關保障包括移工、難民、LGBT社群、被強迫失蹤受害者的家屬等。為普及法律知識，確保訴訟中當事人的武器平等，該組織也發展辯護範例模式，為弱勢族群的辯護技巧提供指引。不僅為黎巴嫩國內相關倡議之先驅，也拓展其理念至阿拉伯世界其他國家，並已在突尼西亞成立分支辦公室。

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