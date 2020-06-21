時力立委邱顯智昨日晚間於臉書發文表示，近來有關監察院副院長黃健庭提名案鬧得沸沸揚揚，但所見的報導都是「民進黨政高層」放話、私下表示，這些「黨政高層」到底是誰？請出面具名公開說明一下提名過程吧。

邱顯智指出，總統行使憲法權利，提名正副監察院長人選。當面對外界的疑慮，沒有相關的決策過程、沒有相關的紀錄，也沒有負責的人員對外說明，只有測風向、試圖洗白提名爭議的「黨政高層說」。

邱顯智說，過去中研院法律所副研究員邱文聰已指出，美國在1978年即制定了《總統紀錄法》，規定總統或直屬總統之幕僚，為總統行使《憲法》或法律規定職權所為之相關活動，或為總統參與對之有實質影響力之事務的決定，而於其過程中製作或接收之任何能固著於記錄性材料上之紀錄或其可分之一部分，均屬「總統紀錄」；「總統紀錄」所有權歸於國家，而非文件製作人。

邱顯智表示，台灣也需要制定規範總統紀錄的專法，讓這些「黨政高層」參與決策的紀錄，能夠由國家保存，以供事後追蹤、咎責與研究。而不是藏在某人的gmail，或是保存在「黨政高層」的放話新聞裡，藉此逃避社會大眾的檢驗，屢屢折損總統作為憲政機關的威信。

(中時 )