欣欣大眾董事長詹鴻圖之子詹竣宇，去年7月涉嫌替詐騙集團招募成員至越南詐騙大陸民眾被捕，一審依詐欺取財未遂罪判刑9月，詹上訴高院，高院裁定收押，詹日前以他已被收押逾半年，僅剩2個多月刑期即刑滿，向高院聲請撤銷羈押，但高院認為無理由，裁定駁回。

檢警調查，詹男所屬的詐欺機房假冒是大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓，打電話向大陸民眾謊稱訂貨被設定成分期付款，如不限時繳費就會多扣款項，向多名大陸民眾詐騙，越南警方去年7月中旬在胡志明市破獲該機房，逮捕17名台嫌，其中7嫌趁越方看管疏漏，從2樓跳樓逃逸，其餘10嫌在8月6日押返回台。

檢警查出，詹男友人負責在台招募成員，再由詹帶團前往越南，並懷疑機房內的網路設備等，可能都是由詹出錢架設，將他逮捕。檢方訊後聲押獲准，詹男一審被判刑9月。詹提起上訴，高院自今年5月裁定收押迄今。

但詹男不滿，指他自檢方偵查時羈押迄今逾半年，且他認罪，檢方未上訴，基於不利益變更禁止原則，他一審判刑9月，僅剩2月餘徒刑即執行完畢，已無逃亡及串供之虞，日前向高院聲請撤銷羈押處分，請求以限制住居替代。

不過，高院認為，詹男涉犯加重詐欺、組織犯罪等罪嫌重大，不排除撤銷一審判決改判重刑，詹男曾在廈門經商，他在檢方偵查時坦承詐欺成功的次數不詳，但每月詐騙總額約為40萬至50萬人民幣，聽說過單次最大筆之詐騙金額為115萬人民幣，顯有多次加重詐欺既遂情形，認為詹聲請無理由，裁定駁回。

(中時 )