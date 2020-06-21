歌手許慧欣2002年出道，因修長身材、雪白肌膚加上擅長芭蕾，因此被封為「雪白歌姬」，而她在歌壇嶄露頭角後，妹妹許嘉凌(Ivy)也跟著出道，不但出唱片，在綜藝圈也活躍一時，而2012年姊妹倆陸續結婚，婚後淡出歌壇，多年後近況曝光，Ivy今(6/21)驚喜宣布，考到專業護理師執照，轉換跑道成功，成了ICU急診護士。

許嘉凌宣布轉職成功，如今當上急診室護士。(取材自許嘉凌臉書)

許慧欣姊妹2012年陸續結婚並生子，婚後兩人都搬回了美國，淡出歌壇，而I許嘉凌不僅止於當兩個孩子的母親，今天她開心在臉書po文，表示「終於可以在我的名字後面加上『護理師』(RN)！」，她通過德州大學安德森癌症醫療中心的的審核，如今已是註冊的ICU護士。

許嘉凌轉職成功，且還是急診室護士，她在臉書也秀出審核通過的mail，以及自己穿上護士服的美照，因為Ivy是ICU護士，制服並非常見的粉嫩色系，而是全黑制服，身上掛著聽診器，格外的嚴肅專業，事實上之前許嘉凌之前就曾貼出過在護理學院完成實習的照片，如今努力有了代價，眾人看她完成夢想，也給予祝福。

(中時電子報)