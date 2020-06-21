為了探視才被爆料已從左膝前十字韌帶撕裂傷勢完全康復，且可無限制訓練的「浪花弟」克雷湯普生，勇士總教練科爾這次真的拚了老命，因為他特地第一時間自己開車從聖地牙哥趕赴舊金山(超過800公里)，整整開了7、8小時才到，結果不虛此行！

因為科爾驅車趕到舊金山的勇士訓練場館，同時觀看了「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生兩大主力的練球情況，兩人表現都讓科爾相當滿意，尤其是快要一整年沒有比賽，且剛開始進行完整訓練的克雷湯普生，科爾的興奮心情完全表露出來。

「很高興看到克雷湯普生，他看起來好極了，無論是移動、投籃或整體狀態都很棒，感覺他的復原情況很好，一切都進展順利，」科爾開心表示，「他是那麼熱愛籃球的人，這個球季完全無法上場打球當然非常難受，也讓他很不適應。」

「儘管克雷湯普生本季沒法上場打球，他還是隨隊出征客場，跟大家開玩笑，整個氣氛很開心，」科爾說，「他很懷念這個球季的一切，整個感覺就是這樣，他已經等不及要回球場。」可惜勇士本季早已結束，想看浪花弟打球要等下季了。

(中時 )