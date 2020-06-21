混血兒娛樂旗下嘻哈新血水神，於20日推出最新單曲《正心丸》，MV有場戲是得潛入瀑布下拍攝，他形容：「被大自然的力量絆倒很多次，下水前有先做深度測試了，但瀑布的力量太強大了，加上岩石好鋒利，我的腳趾頭食指直接被割一片」，把忍的精神發揮出來，卻釀成意外噴血受傷。

MV充滿濃濃的忍者元素，他回憶小時候跟弟弟玩忍者遊戲，三兄弟一起修練平衡、爆發力，然後完成任務，「理想就是去日本跟末代忍者學習真正的忍術，現在比較沒小時候那麼天真了，不過看MV就會知道我多喜歡這個文化了！」MV橫跨日夜戲相當折騰拍攝了兩天半，場景跑遍道場、瀑布、森林等，水火都來！有幕是得騎白馬對戲，他笑說：「坐在馬上要跟馬培養默契，不能太讓牠也不能太兇，達到平衡牠才不會一直反抗，那天白馬猛得要往地面吃草，我被晃得以為在玩搖搖馬。」

此外，有場戲是在熊熊烈火中對嘴，劇組耗時蠻久才把火弄好，當下把油灑下來就是大火！近身拍攝讓他繃緊神經，「當時感覺離火超近，真的挺難呼吸的，不太舒服！不過畫面出來蠻棒的」。有別於之前MV，這次劇情終於有女主角，但2人尺度僅有「4眼對望」朦朧浪漫氛圍，他坦言，事前不會緊張，沒有想到保不保守的問題，因為這支MV就是要給女主角一種神秘感，讓觀眾對故事有想像空間。

混血兒娛樂新人水神20日推出最新單曲。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂新人水神20日推出最新單曲。（混血兒娛樂提供）

(中時 )